Calciomercato Torino / L’Elche ha comunicato l’interazione di esercitare la clausola per il diritto di riscatto di Lucas Boyé

Trentatré presenze, sette gol e due assist: sono i numeri di Lucas Boyé nella sua prima stagione all’Elche. Prima ma non ultima, il club spagnolo ha infatti comunicato al Torino la propria intenzione di esercitare la clausola per il diritto di riscatto dell’attaccante argentino. A fine stagione, quindi, Boyé dovrebbe quindi essere riscattato dalla società bianconere a prescindere dalla categoria in cui giocherà: l’Elche è al momento in zona retrocessione ma è ancora in corsa per la salvezza.

Calciomercato Torino: Boyé all’Elche a titolo definitivo

Da tempo l’attaccante argentino, ma con passaporto italiano, non è più nei piani del Torino che nelle ultime stagioni lo girato in prestito in mezzo Europa: dall’AEK Atene al Reading, fino all’Elche dove ha disputato la sua miglior stagione. E proprio in Spagna continuerà la sua carriera: si attende ora che la dichiarazione d’intenzioni dell’Elche venga formalizzato a l’acquisto dell’attaccante a titolo definitivo diventi ufficiale.