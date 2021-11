Josip Brekalo al Torino ha convinto allenatore e società: per il riscatto la prossima estate serviranno 11 milioni di euro

Dei tre trequartisti è quello che finora ha collezionato più minuti. Ad aiutare in questo Josip Brekalo il fatto di non essersi fermato subito come Praet e Pjaca, arrendendosi per quel problema al polpaccio nei minuti immediatamente precedenti a Torino-Sampdoria, dopo aver timbrato il cartellino nelle sette partite precedenti. Piace a Juric il suo connazionale e il quattordici granata si è subito ambientato: tanto che già qualche settimana fa si è cominciato a parlare del riscatto del cartellino, che al momento appartiene al Wolfsburg. “Nei prossimi mesi sono previsti dei contatti tra il Wolfsburg ed il Torino per discutere del riscatto“, aveva spiegato l’agente Ismet Dizdarevic. Ma quanto costerà al Torino riscattare Brekalo?

Brekalo-Torino, quanto costa riscattarlo

Il prezzo fissato dai tedeschi in sede di trattativa, lo scorso agosto, è di 11 milioni di euro. Il Toro ha sborsato un milione per portarlo sotto la Mole, nella formula del prestito oneroso che prevede il diritto da parte del club di aggiudicarselo definitivamente la prossima estate, versando la cifra prevista. Nessun obbligo, dunque: il Torino, che già ha avuto modo di vederne le qualità, valuterà se spendere la cifra per Brekalo oppure no, anche se le premesse fanno intendere che questo accadrà.

Brekalo vuole restare

Dopo il primo gol col Toro, messo a segna a Venezia, Ismet Dizdarevic si era sbilanciato, sottolineando anche la volontà del calciatore di continuare in questa avventura granata. Sin da quando ha scelto il Torino era molto motivato e sapeva che con questo modulo avrebbe potuto esprimersi alla grande. Il nostro obiettivo è restare. Da quello che è emersodiscutendo con i granata, loro puntano su di lui e vogliono tenerlo. L’esito dipende quindi dal direttore e dall’accordo fra le due società“.