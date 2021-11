Calciomercato Torino / I media argentini riferiscono di emissari del Torino per Velez-San Lorenzo: l’osservato speciale era Francisco Ortega

Manca ancora oltre un mese a Natale ma Ivan Juric la letterina l’ha già scritta, il destinatario non è però Babbo Natale ma è Urbano Cairo. Cosa ha chiesto l’allenatore del Torino? Rinforzi. Più volte nelle ultime settimane ha ribadito che la squadra granata ha bisogno di volti nuovi in vari ruoli: quasi certamente il tecnico non riceverà regali provenienti dalla Lapponia, più probabile che arrivino invece dall’Argentina, terra che il dt Davide Vagnati sta scandagliando alla ricerca di profili interessanti. E proprio dal Paese sudamericano riferiscono di un interesse del Torino per Francisco Ortega, terzino sinistro classe 1999 di proprietà del Velez.

Calciomercato Torino: Vagnati cerca un terzino

A gennaio il Torino perderà due dei suoi quattro esterni bassi, Ola Aina e Wilfried Singo saranno infatti protagonisti con la Nigeria e la Costa d’Avorio nella Coppa d’Africa e per circa un mese (dipenderà poi da quanto durerà il cammini delle due nazionali nel torneo) non potranno essere a disposizione. “E ‘normale che dovremo pensare a qualcos’altro” ha dichiarato Juric a tal proposito; il tecnico non vorrebbe trovarsi nella situazione di dover adattare altri giocatori al ruolo nel caso di infortuni o squalifiche di Cristian Ansaldi e Mergim Vojvoda.

Chi è Ortega, il terzino del Velez che il Torino segue

Il profilo cercato dal Torino è quello di un giovane su cui Juric dovrà poi lavorare per farlo crescere anche in vista delle prossime stagioni. Ortega un giovane e con margini di miglioramento lo è. I media argentino riferiscono che alcuni emissari della società granata erano presenti domenica allo stadio José Amalfitani per assistere a Velez-San Lorenzo, partita non certo delle più fortunate per il terzino sinistro che è stato autore di un autogol, fortunatamente ininfluente per il risultato finale (il Velez ha infatti vinto 2-1). Ortega ha giocato come terzino di sinistra nella difesa a quattro ma in carriera ha già occupato la posizione di esterno a tutta fascia in un modulo con la linea difensiva a tre: per caratteristiche tecniche e anagrafiche è il giocatore che Juric vorrebbe.