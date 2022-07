Calciomercato Torino / Quella che si apre dovrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Gleison Bremer all’Inter

I 45 minuti giocatori contro l’Eintracht Francoforte saranno ricordati come gli ultimi con la maglia del Torino di Gleison Bremer: salvo clamorosi colpi di scena, infatti, quella che si aprirà domani sarà la settimana decisiva per il passaggio del difensore all’Inter. La fumata bianca potrebbe arrivare già domani, quando è previsto un appuntamento tra Davide Vagnati e Beppe Marotta per cercare di concludere: il Torino ha respinto la prima offerta di 25 milioni e spera di riuscire a ricavarne tra i 35 e i 40 (anche se non arriveranno tutti cash, ma 7/8 saranno quelli del cartellino di Cesare Casadei).

Calciomercato Torino: Bremer – Inter, si può chiudere

La volontà di tutte le parti in causa – Inter, Torino e Bremer stesso – è quella di chiudere la trattativa al più presto: Marotta vuole accontentare Inzaghi che ieri ha pubblicamente chiesto il brasiliano (“Se ci serve Bremer? Abbiamo un difensore in meno e quindi c’è una lacuna lì. Ho dirigenti bravissimi, stanno lavorando su quello. C’è una trattativa importante, da allenatore sto spingendo quotidianamente perché si concluda” ha dichiarato l’allenatore ai microfoni di Sportitalia), Cairo vuole incassare per provare, finalmente, ad accontentare Juric, Bremer vuole iniziare la preparazione con i nuovi compagni per vivere una stagione da protagonista sia in serie A che in Champions League. Le premesse per concludere la trattativa ci sono tutte: domani si saprà se per Bremer è davvero arrivato il momento di lasciare il Torino e iniziare una nuova avventura a tinte nerazzurre.