Reinier, classe 2002, è in uscita dal Real Madrid: i Blancos, però, lo cederebbero solo in prestito. Oltre il Torino c’è il Valladolid

Ha vent’anni e su di lui il Real Madrid ha investito una cifra importante due stagioni e mezzo fa, pagando la clausola rescissoria al Flamengo e scommettendo sul suo futuro. Reinier Jesus Carvalho, conosciuto semplicemente come Reinier, non rientra però al momento nei piani dei Blancos. Non partirà per la tournée del Real ed è sul mercato: secondo la stampa spagnola, per la precisione lo riporta AS, ci sarebbe anche il Torino in lizza per il trequartista classe 2002. Reinier sembrava ad un passo dal Benfica (ed era pure entrato nel mirino della Roma, qualche settimana fa) ma i lusitani avrebbero voluto che fosse inserito almeno un diritto di riscatto nell’operazione. Una formula che invece non sarebbe contemplata dal Real, desideroso che Reinier si metta in mostra dopo un paio di stagioni al Borussia Dortmund in cui non ha fatto faville, a differenza di quanto mostrato giovanissimo in Brasile.

Su Reinier anche il Valladolid

Secondo As oltre al Torino c’è anche il Valladolid interessato. Non sarebbe per i club un’operazione onerosa, dunque, ma la riflessione dei granata riguarda un altro aspetto, ossia la scelta di portare a termine un’operazione simile a quella di Pobega, quindi un prestito secco che valorizzerebbe un giocatore non di proprietà, come accaduto con il giocatore del Milan.