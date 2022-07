Calciomercato Torino / Nessuna offerta convincente per il brasiliano, conteso tra Inter e Juventus. Il Toro intanto gioca al rialzo

Mercato fermo su tutti i fronti per il Torino che, dopo i tre colpi iniziali ha rallentato i ritmi. Tra le principali cause c’è la situazione che riguarda la vera punta di diamante attuale: Gleison Bremer. Il brasiliano, autore di una stagione sopra le righe, ha attirato l’attenzione su di sé di diverse big non solo di Serie A. In particolare, l’Inter, la prima a farsi avanti e in possesso di un accordo verbale con il giocatore sin dal principio. Ciò che però sta mancando ai nerazzurri è un’offerta convincente al Torino, ancora restio a lasciar andare il proprio pupillo per un’offerta inferiore alla valutazione che ne fa il club. A mettere pressione ci sta pensando una delle rivali dei nerazzurri: la Juventus.

Toro, la Juve mette pressione per il brasiliano

Sfumato Koulibaly che dal Napoli è approdato al Chelsea per circa 40 milioni, e con De Ligt che potrebbe essere il prossimo a lasciarli in caso di offerte irrinunciabili (il Bayern Monaco è pronto a metterne una interessante sul piatto), i bianconeri hanno rivolto la loro attenzione verso il brasiliano, individuato come potenziale rinforzo per la difesa di Allegri. Per ora si tratta di un interessamento e basta, senza né contatti né offerte ufficiali.

Toro, il tesoretto di Bremer per risanare il bilancio

Il Torino aspetta e tenta di alzare la posta. Emblematiche su questo fronte le parole di Cairo sul valore di Bremer: “Se guardo le cifre del mercato noto che Skriniar viene valutato 60-70 milioni e Bremer a 25. Non mi torna molto. Bremer ha un prezzo giusto che non è stato ancora raggiunto. (…) Faccio notare che ha 2 anni di meno. Credo che valga di più dei numeri che sento”. Poco spazio ai dubbi e tanto alla voglia di incassare il più possibile per riaccendere i motori sul fronte mercato e risanare il bilancio. Intanto Vagnati ha incontrato ieri l’agente del brasiliano per discutere del da farsi, ma ancora nessuna risposta definitiva.