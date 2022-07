Calciomercato Serie A / Le trattative in corso: Napoli su Simeone in caso di addio di Petagna. La Roma pensa a Pasalic

A un mese dall’inizio del campionato, si accelera sul fronte mercato. Sono infatti molti i club che si stanno dando da fare per cominciare la preparazione alc ompleto. Tra questi, il Lecce, tra le neopromosse della scorsa stagione. Il club pugliese ha messo a segno un colpo importante nelle ultime ore nonostante la concorrenza: ha infatti portato in Salento Wladimiro Falcone, estremo difensore di proprietà della Sampdoria, che piaceva anche al Torino. Non è l’unico affare che potrebbe andare in porto tra i due club. Si apre anche la pista Askildsen. E se tra i pali è coperto, continua a lavorare anche sugli altri settori di campo. Per la difesa continuano i contatti con il Genoa per Maksimovic. A fare da freno l’ingaggio, che potrebbe essere spartito tra i due club. Sul fronte offensivo i Lupi stanno tenendo sotto osservazione Di Francesco, rientrato a Ferrara dopo il prestito all’Empoli.

Napoli, Kim o Acerbi per il post-Koulibaly

Non solo i salentini tra i più attivi nelle ultime ore. Anche il Napoli di De Laurentiis sta facendo infatti progressi per offrire a Spalletti il meglio. L’addio di Koulibaly, che verrà reso ufficiale a breve con il difensore che partirà per Londra in giornata, porta nelle casse dei partenopei 40 milioni da reinvestire sul fronte entrate. I due possibili sostituti individuati sono Kim del Fenerbahce e Acerbi, in uscita dalla Lazio e già pronto ad accettare l’offerta del club. Molto dipenderà da ciò che vuole la società biancoceleste. Intanto gli azzurrini pensano agli altri fronti. Già individuato anche il post-Petagna. L’attaccante potrebbe lasciare il capoluogo campano per cercare fortuna altrove e in pole position sembrerebbe esserci Giovanni Simeone, pronto a prendere il suo posto. Aria di conferma invece per Mertens.

Calciomercato Serie A, le trattative delle altre

Continuano le trattative di calciomercato anche per gli altri club di Serie A. Il Verona ha infatti piazzato due colpi. Si tratta di Thomas Henry, che approderà in gialloblù dal Venezia per circa 5 milioni più una percentuale sulla vendita futura, e Josh Doig, arrivato dall’Hibernian a titolo definitivo. Intanto la Roma ha avviato i contatti con l’Atalanta per Pasalic. L’offerta potrebbe comprendere l’inserimento di El Shaarawy, dando vita così ad uno scambio. Resta intanto in dubbio il futuro di Zaniolo, associato alla Juventus. Intando continua la Scamacca-mania. Dopo il PSG si è aggiunto alle pretendenti anche il West Ham, che avrebbe pronti sul piatto ben 40 milioni, l’offerta più vicina ai 50 richiesti dal Sassuolo.