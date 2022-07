Calciomercato Torino / Dennis Praet è partito per il ritiro ad Evian con i compagni del Leicester, in attesa di sapere se resterà al Toro

Toro sì, Toro no, questo il dilemma che continua a fare avanti e indietro nella mente di Dennis Praet. Lo stesso che sta continuando a rimbalzare nell’ambiente Torino. Nonostante i presupposti felici e le carte messe sul piatto, resta ancora tutto da decidere per il futuro del belga. Tempo da perdere non ce n’è e lo sa bene il giocatore del Leicester, tornato ad allenarsi di recente per farsi trovare pronto, qualsiasi sia la scelta finale. Juric, che ad ora ha una trequarti spoglia e con la scommessa Radonijc ancora a vincere, continua a non perdere le speranze.

Toro, trattativa in stand by

Quello che doveva essere il più felice degli epiloghi è invece fermo allo step precedente. Nonostante la volontà di restare sotto la Mole palesata dal trequartista, condita dagli apprezzamenti di Juric e dai granata che spingono per averlo ancora con loro, sembrerebbe non essersi mosso nulla. È infatti stato rimandato l’incontro tra le parti, previsto per la scorsa settimana a Milano dove però Vagnati ha incontrato l’entourage di altri giocatori.

Praet comincia la preparazione con il Leicester

“Praet? Oggi non li ho incontrati. Se mi piacerebbe che tornasse? È un giocatore importante, certo“, queste le sue parole dopo il periodo trascorso nel capoluogo lombardo. L’offerta proposta alle Foxes è ancora lontana da ciò che vorrebbero e di passi avanti non se ne fanno. Praet però non può stare fermo ancora a lungo ed ha raggiunto i suoi vecchi compagni del Leicester, riunitisi ad Evian per il ritiro estivo. La preparazione prosegue rapida. Chissà se la seconda parte sarà invece con il Toro.