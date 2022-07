Calciomercato Torino / Le dichiarazioni dell’agente Pablo Bentancur su Nahitan Nandez, verso la cessione a fine mercato

Chi non muore si rivede ed è proprio questo il caso. Nahitan Nandez torna infatti sul mercato dopo la retrocessione del suo Cagliari. A confermarlo, il suo agente Pablo Bentancur in un’intervista a 100% Deporte, trasmissione radiofonica dell’emittente Sport890: “Il futuro di Nandez? Per me sarà una cessione da fine mercato. La crisi è per tutti, non solo per un club. Guardate i movimenti della Juventus. Sono tutti a parametro zero per fare un esempio. Quest’anno c’è una crisi importante e vedremo tanti colpi solo negli ultimi giorni. Nahitan sarà un affare del genere. È stato un anno sfortunato per lui anche a causa di alcuni infortuni ma ora sta bene ed è un leone. Resta un calciatore da Serie A. Il Napoli è il club più avanti ad ora. Nazionale? Tema complicato. Nahitan per carattere soffre il fatto di non essere con l’Uruguay. Come tutti però ha la speranza di tornare con la Celeste. Non è stato un buon anno purtroppo per lui“.

Toro, Vagnati molto vago su Nandez: “Vedremo”

Le parole di Bentancur aprono le porte anche al Torino, che per ora non si è particolarmente esposto sul centrocampista, già nel mirino dei granata nel gennaio 2022. All’ultima domanda fatta a Vagnati sull’uruguaiano infatti, Vagnati ha risposto in modo particolarmente evasivo: “Nandez? Vedremo. È ancora presto“. Un commento che lascia spazio a tanti dubbi ma che potrebbe celare un ritorno di fiamma. Intanto l’attuale giocatore rossoblu, con il Napoli che lo tiene sotto stretta sorveglianza, fa gola a diversi club.