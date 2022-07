Calciomercato Torino / Tra i giocatori in uscita più difficili da piazzare c’è Simone Zaza: tanti sondaggi ma nessuna vera offerta

Con le poche alternative in attacco e le offerte che scarseggiano, il Torino sta facendo i conti con una possibile, quanto inattesa, permanenza: quella di Simone Zaza. L’ex Sassuolo, finito nel mirino di diverse società spagnole (su tutte l’Espanyol) costringendo così i granata a valutare altre strade. Anche gli altri sondaggi arrivati dall’Italia e dall’estero finora non hanno portato allo sviluppo di trattative concrete. Zaza resta sul mercato e il Torino è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta per lui, non rientra nei piani di Juric (a Bad Leonfelden si è finora anche allenato a parte) ma cederlo si sta rivelando, anche quest’anno, molto complicato.

Ingaggio e destinazioni poco gradite pesano sulle trattative

L’ostacolo più grande che sta impedendo alle varie trattative per Zaza di decollare è rappresentato dall’alto stipendio che percepisce: l’attaccante lucano fatica a trovare una squadra che gli garantisca l’ingaggio da 1,7 milioni a stagione che prenderà in granata fino al giugno prossimo. Il ritardo nelle trattative è ormai diventato cronico per l’attaccante, che già in passato aveva rifiutato le altre offerte ricevute a ingaggio però più basso. In attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro continua ad allenarsi a Bad Leonfelden cercando di mantenere la miglior forma fisica possibile.