L’attaccante della Primavera dopo una stagione al Torino firma fino al 2025. Per Caccavo 6 reti nell’ultimo campionato

Luigi Caccavo si lega al Torino firmando un contratto da professionista. Contratto triennale per l’attaccante classe 2004, reduce da una stagione con la Primavera granata condita da 6 reti in 27 presenze senza risparmiarsi qualche incursione nell’Under 18 di Antonino Asta (11 presenze e 2 reti). Acquistato dal Monza l’ultimo giorno della scorsa sessione estiva di mercato, presto è diventato un punto di riferimento per l’attacco di Federico Coppitelli per fisicità e sacrificio e soprattutto per una serie di gol decisivi, spesso giunti in extremis. Caccavo sarà anche per questa stagione uno dei giocatori a disposizione del nuovo corso dell’Under 19 affidato a Giuseppe Scurto.

