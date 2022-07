Calciomercato Torino / Il Torino ha ufficializzato la cessione in prestito di Christian Celesia al Potenza

Christian Celesia, dopo una stagione passata tra l’Alessandria e la Pagenese, è ora un nuovo giocatore del Potenza. Il difensore classe 2002, rientrato a Torino, non è nemmeno partito per il ritiro del Toro a Bad Leonfelden e si prepara a disputare un nuovo campionato di serie C per giocare con maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita: la formula del trasferimento è quella del prestito secco, Celesia farà ritorno al Torino a fine stagione.

Calciomercato Torino, Celesia al Potenza: è ufficiale

Il Potenza ha superato il Piacenza nella corsa al giocatore e ora si è assicurato il difensore. Questo il comunicato del Torino con cui ha ufficializzato la cessione del giocatore: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Potenza Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Celesia”.