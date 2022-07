Calciomercato Torino / I nerazzurri temono la concorrenza della Juventus e sono pronti ad alzare l’offerta per Bremer

25 milioni di euro per il cartellino di Gleison Bremer sono pochi: Urbano Cairo lo ha detto chiaro e tondo un paio di giorni fa mandando un messaggio all’Inter, la squadra che più di tutte si sta muovendo per acquistare il difensore brasiliano. Ma non è la sola perché, dopo aver perso Kalidou Koulibaly, anche la Juventus ha iniziato a muoversi per il granata, considerato che Matthijs De Ligt è destinato alla cessione. Proprio i passi mossi dalla società bianconera, uniti alla voglia di Beppe Marotta di consegnare a Simone Inzaghi la squadra al completo il prima possibile, hanno ora indotto l’Inter ad alzare l’offerta: i nerazzurri sono infatti pronti a mettere sul piatto 27 milioni più il cartellino di Cesare Casadei, valutato 8 milioni. Un’offerta totale da 35 milioni di euro.

Calciomercato Torino: Casadei contropartita per il difensore

Urbano Cairo ha finora sempre chiesto 40 milioni per Bremer ma può scendere a 35, certo ci sarà da trattare sulla valutazione di Casadei (8 milioni sono considerati troppi dai granata) e sul fatto che il Torino vorrebbe escludere una clausola di recompra in favore dei nerazzurri, se non a cifre a molte alte. Insomma, tra le parte serviranno altri colloqui ma potrebbe non mancare molto al giorno della definitiva fumata bianca: Davide Vagnati nel frattempo ha raggiunto il ritiro di Bad Leonfelden e, al termine dell’allenamento di ieri pomeriggio, si è fermato a parlare a bordo campo proprio con il forte difensore brasiliano, facendo il punto sulla situazione.

Calciomercato Torino: Bremer ha detto sì all’Inter

L’Inter è una destinazione che lo stesso Bremer gradirebbe e da diverso tempo ormai ha trovato un’intesa con i nerazzurri, aspetta solo che le due società trovino l’accordo e poi saluterà tutti per coronare il suo sogno di disputare la Champions League. L’Inter ha fretta di chiudere e vorrebbe chiudere l’affare al massimo nella prossima settimana, d’altro canto anche il Torino non vuole prendersela con comodo: i soldi che arriveranno dalla cessione del brasiliano serviranno finanziare il mercato in entrata che finora è rimasto ancora abbastanza bloccato.