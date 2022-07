Dopo l’amichevole contro l’Eintracht Francoforte, Gleison Bremer ha affidato ai social un messaggio che sembra un chiaro riferimento di mercato

“Preparati per quello che stai per vivere”, è la traduzione del messaggio sui social di Gleison Bremer (un post e una storia con la maglia del Toro indossata ieri contro l’Eintracht). Preparati per quello che accadrà: la cessione del difensore non è mai stata in discussione. Ha già salutato i tifosi dopo la sfida contro la Roma, Juric ha detto chiaramente che partirà: e mentre Bremer aspetta di capire se il suo sì all’Inter già vecchio di settimane sarà affiancato anche dal sì del suo attuale club, il difensore brasiliano affida a Instagram un messaggio chiaro. Si prepara per quello che accadrà: facile che il riferimento sia a quelle sfide che lo attenderanno se dovesse, nel giro di qualche settimana, cambiare maglia.