Il presidente granata incalzato da domande su Vanoli e Buongiorno. Contentezza per i nazionali “Spiace per Ricci”

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti temi come il prossimo allenatore granata, la permanenza di Buongiorno e l’esclusione di Samuele Ricci dai convocati ai prossimi Europei in Germania, tutto nella cornice della presentazione del libro “C’è solo un presidente” di Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano sulla figura di Silvio Berlusconi. Il presidente granata ha avuto così modo di ricordare l’ex patron del Milan: “Quando l’anno scorso è mancato il Presidente ho dato un ricordo di quello che per me era stato, gli anni da assistente e poi il buon rapporto mantenuto quando mi sono messo in proprio. Ai tempi mi chiamò per Ogbonna, poi lo vendemmo altrove…”

Cairo: “Vanoli? Non ancora fatta”

A Urbano Cairo durante l’evento è stata rivolta una domanda su Paolo Vanoli, papabile nuovo allenatore granata. Stuzzicato dal confronto con Berlusconi (se anch’esso avrebbe scelto Vanoli) e sulla possibile scelta del tecnico del Venezia, Cairo ha risposto: “Non so, non avendola ancora fatta… Non so se Vanoli possa essere un matto come era Sacchi secondo il libro”. Il presidente ha poi affrontato il tema Buongiorno, il cui futuro dipenderà dalla sessione estiva di calciomercato. Uno dei club interessati è il Napoli del nuovo allenatore Antonio Conte: “L’ultima volta l’ho visto al Festival dello Sport l’anno scorso, non so se gli piaccia tanto Buongiorno. Per noi sarebbe il capitano ideale, sarei contento se rimanesse con noi”. Il difensore classe ’99 prenderà parte a Euro 2024, al contrario del centrocampista Samuele Ricci, fuori dai 26 di Spalletti: “Mi spiace per Ricci, ma decide Spalletti che è il Dominus. Sono contento per Buongiorno e Bellanova che ci rappresenteranno”.