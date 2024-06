Vanoli ha già le idee chiare e vuole lasciare il Venezia: ora la palla passa al Toro che cerca l’accordo con il Venezia

In Serie A tutti i club si preparano all’apertura del calciomercato. Ma prima, per il Torino, c’è da scegliere il nuovo allenatore. Il Napoli ha scelto Conte, la Fiorentina Palladino e il Bologna Italiano. Paolo Vanoli è il prescelto e dovrebbe essere lui ad allenare il Toro. Vanoli ha appena portato il Venezia in Serie A, vincendo i playoff. L’allenatore originario di Varese, è corteggiato da tempo dal Toro ed è convinto di venire ad allenare sotto l’ombra della Mole. Talmente convinto, da aver già comunicato ai lagunari l’intenzione di andarsene, nonostante abbia ancora 2 anni di contratto. Adesso però, la palla passa al Toro e anche al Venezia in un certo senso.

Il nodo della clausola

Infatti, per liberare l’allenatore dal Venezia, il Torino deve pagare la clausola da 1 milione di euro. Somma di denaro che non spaventa il Toro, ma che non è ancora stata versata. Quindi a breve, il prima possibile, ci sarà un incontro tra i due club per liberarlo. I lagunari non accettano sconti oppure contropartite tecniche. Dopo l’incontro e dopo che il Toro pagherà la clausola, ci sarà la firma di Vanoli. Questa dovrebbe arrivare a breve, visto che poi il club con il nuovo allenatore, devono organizzare il mercato. Vanoli non aspetta altro e la questione si chiuderà al massimo entro l’inizio della prossima settimana. Manca sempre meno quindi, poi sarà lui il nuovo allenatore del Toro.

Vanoli: giovani e idee

Si tratta di un tecnico molto stuzzicante nel panorama italiano. Dopo essere stato il secondo di Conte, ha allenato lo Spartak Mosca per una stagione da primo allenatore. Poi è tornato in Italia e ha fatto un miracolo con il Venezia. Lo ha preso dall’ultimo posto della scorsa stagione (posizione toccata a metà stagione) e in quella dopo lo ha portato in Serie A. I segreti sono idee nuove e puntare sui giovani.