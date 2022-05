Intorno alle 13.45, negli uffici milanesi della Cairo Communication, è iniziato l’atteso incontro tra Juric, Vagnati e il presidente

Urbano Cairo, Davide Vagnati e Ivan Juric: dalle 13.45 (minuto più, minuto meno) i tre sono seduti intorno allo stesso tavolo negli uffici della Cairo Communication a Milano. Il tanto atteso vertice per progettare il Torino del futuro è iniziato. Il tecnico croato dopo la partita contro la Roma ha espresso il desiderio di restare in granata e l’intenzione di voler provare a riportare il Toro in Europa: le idee chiare su come fare a provare a realizzare questo obiettivo le ha ma serve un aiuto da parte della società. Tradotto, servono questi 10 giocatori che ha chiesto (riscatti dei cartellino di alcuni di quelli presenti in rosa compresi).

Torino: il meeting tra Cairo, Vagnati e Juric

E proprio questo che Juric sta ribadendo ora a Cairo e Vagnati, con i dirigenti granata che hanno però anche il problema di dover far quadrare i conti dopo una serie di bilanci chiusi con il segno meno davanti. Sono tanti i giocatori di cui allenatore, presidente e direttore tecnico parleranno in queste ore: primi fra tutti i giocatori in prestito da riscattare, come Dennis Praet e Rolando Mandragora.