Calciomercato Torino / Finale di stagione in crescita per Ola Aina: ora è caccia alle pretendenti per il futuro

L’ultima danza è arrivata anche per il Torino e, assieme a essa l’ultima occasione per chi è sul mercato di mettersi in mostra. In quest’ultima categoria rientra Ola Aina. Con Singo fuori dai giochi, si è ritagliato uno spazio importante nella rosa di Juric, tornando titolare per la seconda volta consecutiva dopo diverso tempo. Contro il Verona prima e contro la Roma poi, ha dato prova delle proprie qualità venendo però penalizzato in quest’ultima occasione dal rendimento del resto della squadra.

Aina, il rimprovero di Juric dopo la Coppa d’Africa è servito

Una strigliata ogni tanto fa bene e lo sa bene Ivan Juric, che ha provato a pungere sul vivo il nigeriano per farlo tornare a rendere al meglio. Dopo un inizio di stagione promettente infatti, c’è stato un calo drastico subito dopo la Coppa d’Africa che ha portato un cambio radicale nelle gerarchie del croato. Aina è stato scalzato dai compagni di reparto e ha perso così la precedenza in fascia. Nell’ultimo periodo è però tornato ad allenarsi bene, fattore che non è passato inosservato agli occhi di Juric.

Toro, il nigeriano resta fuori dai piani del club

Il tecnico, facendo di necessità virtù, ha deciso di premiare l‘impegno di Aina ed è tornato a schierarlo con maggiore continuità, fino alla titolarità nelle ultime due giornate di campionato. Non reintegrato però completamente nei piani della società, il nigeriano potrebbe lasciare la Mole in estate. Capace di sfruttare al meglio le occasioni ricevute e risollevando la curva del suo rendimento, potrebbe essersi aperto qualche spiraglio altrove in chiave mercato. Soprattutto in Inghilterra le squadre interessate a lui non mancano.