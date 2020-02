Da Nkoulou a Izzo: Cairo apre a “La Grande Fuga” estiva

Cairo: “In estate ho deciso di confermare tutti, anche se qualcuno non era felice. E’ anche giusto per la gente un po’ di rinnovamento e nuovi giocatori”

Quattro mesi: è questo il tempo che Moreno Longo ha a disposizione per guadagnarsi la conferma sulla panchina del Torino. Quattro mesi per trasmettere vero spirito granata alla sua squadra, ridare il buonumore ai tifosi e chiudere nel miglior modo possibile la stagione. Poi toccherà a Urbano Cairo decidere se continuare con “l’ex ragazzo del Fila” in panchina o aprire un altro ciclo con nuovo giocatore. E se è ancora presto per pensare al tecnico del prossimo campionato, non lo è per parlare dei giocatori del Torino 2020/2021: come già a iniziato ad anticipare il presidente granata, la prossima estate prepariamoci a una rivoluzione. Se sarà piccola o grande sarà il tempo a dirlo.

Calciomercato Torino: Nkoulou, senza rinnovo, la cessione sarà inevitabile

“In estate ho deciso di confermare tutti, anche se magari qualcuno non era toppo felice. E’ anche giusto per la gente un po’ di rinnovamento e nuovi giocatori” ha spiegato Cairo a margine della conferenza stampa di presentazione di Longo, parlando degli attuali problemi del Torino. Non ha fatto nomi il presidente granata, parlando di coloro che non sono stati felicissimi di restare, ma uno è noto a tutti: Nicolas Nkoulou. Dopo il caso scoppiato all’indomani della partita d’andata contro il Wolverhampton, il difensore è finito ai margini della squadra, ha raccontato di presunte promesse ricevute ma disattese, si è infine scusato ed è tornato a essere il perno della difesa. Nel frattempo però non ha rinnovato il contratto che scadrà il 30 giugno del 2021: se non lo farà nei prossimi mesi, la sua cessione sarà inevitabile per non perderlo poi a parametro zero l’estate successiva.

Calciomercato Torino: anche Izzo può partire

Ma Nkoulou non sarà l’unico big che con ogni probabilità lascerà il Torino: nella lista dei possibili partenti inseriamo anche Armando Izzo, altro difensore molto corteggiato la scorsa estate ma che, a difensore del collega camerunese, ha scelto di rinnovare e restare. Senza qualificazione a una coppa europea non sarà semplice confermare il centrale napoletano. Resta poi da capire il futuro di Simone Zaza: a gennaio ha scelto di restare, rifiutando anche un’offerta dell’Inter, ora con Longo potrebbe trovare maggiore spazio e, se lo sfrutterà, ritagliarsi un posto anche nel Torino del futuro. Per quanto riguarda Salvatore Sirigu e Andrea Belotti. la volontà è quella di confermarli entrambi: con un progetto serio potrebbe non essere impossibile riuscirci.

Ma il rischio che il Torino si trasformi in una sorta di set del remake di La Grande Fuga (celebre film del 1963 di John Sturges) è più che concreto. Se nella pellicola erano star hollywoodiane come Steve McQueen e Charles Bronson a cercare di evadere da un campo di concentramento nazista, qui potrebbero essere pilastri della squadra come Nkoulou e Izzo a lasciare il Toro e inaugurare quell’opera di rinnovamento di cui ha accennato Cairo.