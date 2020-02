Calciomercato: il Genoa pesca dalla lista svincolati il portiere ex Torino, Salvador Ichazo: il brasiliano ritrova la Serie A dopo sette mesi dallo svincolo

Pronti ad un altro cambio tra i pali della porta del Genoa di Davide Nicola, in arrivo direttamente dall’Uruguay e dalla lista svincolati, l’ex portiere del Torino Salvador Ichazo. Il 28enne nelle prossime ore sarà in Italia per sottoporsi alle visite mediche a Genova e per firmare il contratto che lo legherà al club del grifone per i prossimi mesi. Il Genoa ha fatto molti movimenti nell’ultima sessione invernale di calciomercato, specialmente per quanto riguarda il reparto dei portieri: infatti Preziosi ha riportato a Genova Perin dalla Juventus, ha ceduto Radu al Parma (tramite l’Inter) e infine si appresta a spedire in Brasile (in prestito fino al 2020) all’Atletico Paranaense il portiere Jandrei.

Ichazo e quel derby sfortunato

Il portiere uruguayano Salvador Ichazo ha vissuto due periodo al Torino, in due momenti diversi, l’ultimo si è concluso pochi mesi fa. Con la casacca granata ha giocato 11 partite subendo 13 gol. Il più doloroso e probabilmente il più “costoso” per quanto riguarda il suo destino con la maglia granata fu nel derby casalingo della scorsa stagione perso per 1-0 a causa di un’errore imperdonabile in collaborazione con Zaza. Errore che ha concesso alla Juventus di procurarsi il calcio di rigore decisivo segnato poi da Cristiano Ronaldo (e quasi parato dal portiere). In quel derby Ichazo aveva preso il posto di Sirigu, infortunatosi dopo pochi minuti.