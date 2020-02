Il ds della Spal: “Falque? Abbiamo osato ma non è bastato”

Calciomercato Torino / Davide Vagnati, direttore sportivo della Spal, parla del mancato arrivo di Iago Falque e del futuro di Bonifazi

Nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivi di casa Spal – Castro, Zukanovic, Bonifazi e Cerri – ha parlato anche il direttore sportivo degli estensi, Davide Vagnati, che si è soffermato anche sul mancato arrivo di Iago Falque dal Torino, poi trasferitosi al Genoa: “Abbiamo provato a prendere in prestito sia lui che Caprari poi, per un motivo o per l’altro, nonostante avessimo osato fin troppo per le nostre possibilità economiche, non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare”. E ancora: “Caprari e Iago sono due giocatori diversi, ma di qualità. Noi volevamo prendere un giocatore che ci potesse permettere di fare il salto e lo volevamo fare per Semplici”.

Spal, Vagnati parla anche di Bonifazi

Bonifazi (che si è presentato con queste parole), invece, alla Spal ci è andato dopo una lunga trattativa col Toro: “Abbiamo fatto un grande investimento, che ci potrà dare una mano per il futuro”.