Bonifazi: "Voglio aiutare a raggiungere la salvezza" - Toro.it

Kevin Bonifazi si presenta in conferenza stampa alla Spal: “Devo migliorare su tutti gli aspetti. Soprattutto quello mentale”

Dopo i saluti al Torino, per Kevin Bonifazi è arrivato il momento delle presentazioni ufficiali in casa Spal dove è stato riaccolto a braccia aperte da squadra e società: “Sono tornato per le persone che costituiscono la società, dal presidente ai magazzinieri. Faccio fatica a trovare qualcuno con cui non abbia avuto un buon rapporto. Qui abbiamo fatto buone cose e personalmente volevo dare una mano a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Devo migliorare su tutti gli aspetti, specialmente su quello mentale. Devo partire dal primo secondo con quella stessa ferocia che ho quando perdo uno scontro”.

Bonifazi: “Contento di Di Biagio”

Il difensore ha poi continuato commentando l’arrivo di Di Biagio: “Lo conosco già da tre anni, quando andavo in Under 21. La stima c’è, ma lui non ti lascia rilassato e ti sta addosso. Sono contento che sia arrivato. Semplici? o sono arrivato qui con lui, non ero nessuno e lui mi ha fatto giocare. Credo sia una decisione, quella del suo esonero, che sia dispiaciuta a tutti. A volte le cose però vanno fatte e noi dobbiamo rispettarle“.