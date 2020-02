Berenguer mezzala, il progetto di Longo: prime prove al Filadelfia - Toro.it

Già prima della Sampdoria Longo aveva detto: “Berenguer può fare la mezzala”. Nelle prove al Filadelfia un primo test per lo spagnolo

Ora facciamo tre-cinque, ordina Longo. E il Torino cambia, sotto gli occhi dei cento e più tifosi accorsi al Filadelfia in una mattina di metà febbraio. Nella partitella di oggi il tecnico granata ha fatto solo intravedere alcuni dei suoi progetti tattici. Ma uno di questi, in realtà, l’aveva già preannunciato a mezza bocca nel corso della conferenza stampa che precedeva la sfida contro la Sampdoria: “Berenguer può fare anche la mezzala”. E così lo ha provato in campo, mostrando una prima variazione sul tema di base, quel 3-4-3 con cui ha esordito. Una sorta di 3-5-2, con lo spagnolo nel ruolo di elastico centrocampista pronto ad allinearsi (ad esempio) a Baselli e Rincon in fase di non possesso e a strappare in costruzione per dare assistenza alle due punte (Verdi e Zaza, nell’esercitazione odierna).

Berenguer mezzala? Ecco le motivazioni di Longo

“E’ un giocatore molto duttile, ha dinamicità e passo. Può essere un’arma anche per cambiare assetto”. Per questo, secondo Longo, Berenguer non farebbe male nemmeno in una posizione più arretrata rispetto a quella adottata con Mazzarri e contro il Doria.

Il primo test è arrivato al Fila. La dimostrazione che sull’ex Osasuna il mister torinese punta molto. Nell’1-3 di sabato, d’altronde, è stato uno dei migliori. L’uomo con più gamba del reparto offensivo. Per questo dargli fiducia può essere una chiave, anche per cambiare leggermente i piani tattici di un Toro costretto alla svolta ma in debito di ossigeno e sicurezze.