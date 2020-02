Coppa Italia, stasera tocca al Milan: Toro spettatore interessato - Toro.it

Il Milan stasera sarà impegnato nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: i granata attendono di scoprire la risposta dopo il ko nel derby con l’Inter

Questa sera sarà il Milan a tornare protagonista in Coppa Italia nella semifinale di andata contro la Juventus. Sfida della quale il Torino sarà spettatore particolarmente interessato visto il prossimo impegno di campionato proprio contro i rossoneri. Le due formazioni, infatti, dopo essersi scontrate proprio nei quarti di Coppa torneranno a fronteggiarsi a San Siro lunedì sera e l’obiettivo, per entrambe, non può che essere la vittoria soprattutto considerando le difficoltà nelle quali Milan e Torino sono incappate negli ultimi periodi. E in attesa di sfidarsi a viso aperto, questa sera saranno proprio Longo e i suoi a guardare con particolare interesse la Coppa Italia.

Milan, attesa la risposta dopo il derby

A interessare la squadra di Longo, infatti, sarà soprattutto la reazione dei milanisti, attesi da una prova di forza dopo il brutto Ko della scorsa domenica nel derby contro l’Inter. I postumi e le scorie di un derby perso malamente, e in rimonta, dopo il doppio vantaggio siglato nel primo tempo sicuramente incideranno sulla prestazione di Ibra e compagni: contro un avversario come la Juventus, tuttavia, ogni errore potrebbe essere decisivo e imperdonabile.

Ecco dunque che ai rossoneri sarà chiesto soprattutto di archiviare, e subito, la delusione della stracittadina e di tirare fuori una reazione di orgoglio e forza per tentare il colpaccio davanti al pubblico di casa. Una reazione che, se trovata, potrebbe dare la carica giusta anche per affrontare il Torino lunedì sera. Davanti alla tv, dunque, questa sera saranno in molti e non solo tra i tifosi rossoneri: Belotti e compagni avranno un’occasione in più per studiare l’avversario e preparare le contromosse.