Nkoulou, nodo contratto: o rinnova o sarà davvero addio

Calciomercato Torino / Il contratto di Nicolas Nkoulou è in scadenza nel 2021: dopo il caso dell’estate, il difensore può tornare tra i partenti a luglio

Servirà chiarezza, fin da subito. Per evitare i tira e molla, improduttivi, di quest’estate. Tra Nicolas Nkoulou e il Torino è in atto una tregua, dopo che lo strappo di fine agosto si è faticosamente ricucito senza troppe conseguenze. Di pace, però, non si può esattamente parlare. Dal momento che i nodi al centro del contendere sono rimasti insoluti: il contratto del difensore porta ancora impressa la scadenza a giugno 2021 e di rinnovo ancora non si è parlato. E in più andranno sondate, nei prossimi mesi, eventuali proposte in arrivo dal mercato con conseguenti influssi sulla volontà del calciatore. Che, fino a sei mesi fa, si sarebbe visto volentieri lontano dai colori granata, e non ne ha fatto mistero né con Cairo, né con Mazzarri, né con i tifosi.

Bivio Nkoulou: rinnovo o addio al Torino

Per questo occorreranno stavolta scelte limpide e ragionate. Probabile che le parti si aggiornino di qui alle prossime settimane per vagliare l’ipotesi di un rinnovo a cifre ritoccate verso l’alto. Ma una fumata bianca su questo fronte sembra già lontana.

E a quel punto, senza la certezza del prolungamento, la cessione a luglio sarebbe inevitabile. Perché, altrimenti, il Toro correrebbe il rischio di perderlo per un tozzo di pane nei mesi successivi. O addirittura a zero nell’estate 2021.

Capitolo campo: dalle prestazioni dipenderà il mercato

C’è però da tenere in considerazione il rendimento del difensore da qui alla fine del campionato. Se le sicurezze mostrate nelle due stagioni precedenti dovessero continuare a dar segni di cedimento in questa annata altalenante, ciò influirebbe sul suo appeal. Il 33, e il suo entourage, lo sanno bene. Insomma, anche dal finale di stagione dipenderà il suo futuro. Sia in campo che nelle trattative col Torino.