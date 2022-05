Il Gallo ha atteso fino a marzo prima di parlare del suo futuro, Cairo rischia tra dichiarazioni caute e ottimismo

Da una parte un presidente, Urbano Cairo, che nei mesi scorsi si è più volte lasciato andare a dichiarazioni che lasciavano poco spazio all’immaginazione. “Belotti non penso che rinnoverà”, diceva il patron granata, prima di tornare sui suoi passi, diventando certamente più possibilista. Insomma, arrivando ad assumere posizioni nettamente più caute sul rinnovo del Gallo. Da parte sua il capitano del Torino non ha mai utilizzato la sua popolarità con la tifoseria per lanciare frecciatine, al contrario ha scelto la via del silenzio, parlando per la prima volta del futuro solo a marzo. “Sono sempre stato chiaro e ho sempre detto che questa era una situazione che volevo valutare a fine anno per capire tutto insieme alla società e all’allenatore. Sono sette anni che sono qui a Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni agli obiettivi”.

Le frecciatine di Cairo

Non ha voluto firmare ad agosto, senza capire quale stagione avrebbe giocato il Toro. Non una questione economica, chiaramente, o Belotti e il club si sarebbero accordati ancor prima dell’inizio del campionato. Frasi, quelle del 20 marzo scorso, che hanno pure portato Cairo a rivedere qualche precedente dichiarazione, a correggerla un po’. Alla quasi certezza del non rinnovo si è sostituito un cauto ottimismo, anche se il presidente non ha rinunciato a qualche altra frecciatina, come quando un paio di settimane fa ha insinuato che il Gallo potesse aver firmato per un’altra squadra.

Belotti aspetta

Non era necessario salire fino al Colle per capire l’amore che la gente del Toro ha per Belotti (che ovazione al suo arrivo). E potrebbe pure non bastare a convincere il Gallo, che sette anni in granata hanno forgiato. Conosce il vuoto che lascerebbe ma non si sbilancia. Belotti aspetta, aspetta il momento giusto: e a Cairo non resta che arrivi un segnale.