“Prendere giocatori forti e trattenere quelli che hai”: Juric segna la strada per un Torino ambizioso. A partire dal rinnovo di Belotti…

Nella visione di Ivan Juric sarebbe tanto più facile se, la prossima estate, il Torino dovesse partire da zero, nel costruire la squadra per la stagione 2022/2023. E invece sono tanti gli elementi che rendono il quadro complesso: il rinnovo di Belotti, il possibile addio di Bremer, i riscatti dei vari prestiti, l’incognita del portiere. L’elenco è lungo. La complessità è, assieme, un salto nel buio e un’opportunità: che si traduca nell’una o nell’altra cosa dipende dalle scelte che il club compirà tra fine maggio e fine agosto. Cosa vuole essere il Toro? “Qualcosa si è fatto in questa stagione, ma se vuoi andare avanti devi fare molto di più”. Messaggio scritto e imbustato, destinatari Urbano Cairo e Davide Vagnati. Con presidente e diesse, l’allenatore è sempre sul chi va là. Figurarsi ora che si avvicina il mercato e con esso il tempo delle decisioni difficili ma cruciali.

“I giovani? Li abbiamo, se vuoi essere ambizioso serve un certo tipo di mercato”

Nella conferenza stampa prima di Torino-Napoli (oggi, ore 15), Juric ha voluto mettere qualche punto fermo. “Non so quale strada voglia intraprendere il club”, ha detto il tecnico, “ma se vuoi intraprendere la strada dell’ambizione devi prendere giocatori forti e tenere quelli forti che hai”. E a chi gli chiede come si concilia questo con le parole di Cairo del 4 maggio (“Juric mi piace perché non vuole giocatori affermati ma con grande potenziale”), il mister risponde secco: “Noi i giovani ce li abbiamo. Se vuoi essere ambizioso devi fare un certo tipo di mercato”.

Zima, Buongiorno, Singo, Ricci, Seck, Pellegri, ma pure i quasi giovani come Lukic, Mandragora o Brekalo. Insomma, il Toro ha già in casa tanti ragazzi in rampa di lancio e alcuni venticinquenni affermati. Se mai, il rischio è che il mercato porti via il valore aggiunto: non solo Bremer – il miglior difensore della squadra e tra i migliori della Serie A -, ma anche Praet (il Toro punta a rinnovare il prestito, ma nulla è ancora definito) e soprattutto Belotti.

E sul rinnovo di Belotti…

Sul Gallo, Juric è stato perentorio come mai prima d’ora. Quello tra Belotti e la società sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno “sembra un gioco tra bambini”. E ancora: “Per me devono sedersi, parlare e mettersi d’accordo. È molto semplice alla fine, se vogliono“. Il tecnico si ritrova in mezzo a uno stallo, percorso fin qui dalle frecciatine del presidente e dal silenzio del 9, rotto solo per dire: “Voglio capire tutto: gli obiettivi e le ambizioni”.

Le schermaglie tra patron e capitano, è evidente, vanno al di là delle sole questioni economiche. Ma adesso, ha fatto capire il tecnico, vanno messe da parte per arrivare al momento topico: firma o addio. Già quello sarà un primo momento di svolta per indirizzare la strada del Toro. Juric l’ha detto chiaramente: non c’è ambizione possibile senza giocatori forti, siano essi da trattenere o da trovare sul mercato.