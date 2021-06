Calciomercato Serie A / Proseguono le trattative: la Lazio punta Callejon. La Samp pensa al sostituto di Audero

Con l’apertura del calciomercato estivo in avvicinamento, c’è molto da fare per i club di Serie A, che stanno lavorando ai primi colpi da affondare. Proseguono infatti le trattative. Come ogni anno, non tutto va sempre secondo i piani e lo sa bene il Milan, che nell’ultimo periodo ha perso due pezzi importanti della propria rosa. Donnarumma ha infatti scelto il PSG come sua prossima destinazione, ma non è il solo ad aver abbandonato il club rossonero. Nelle ultime ora infatti, nell’occhio del ciclone c’è finito Calhanoglu. Il turco ha infatti “tradito” il Milan spostandosi sul fronte neroazzurro. A fargli gola, i 5 milioni a stagione più bonus di stipendio (offerta nettamente superiore a quella dei rossoneri), oltre alla chiamata di Simone Inzaghi, che lo ha convinto. Manca quindi ormai solo la firma ed il gioco è fatto. I rossoneri non restano però a guardare e si stanno dando da fare per trovare gli innesti giusti in vista della Champions. In lizza c’è Ziyech, valutato però 40 milioni dal Chelsea. Ritorno di fiamma poi per Ceballos, che potrebbe arrivare con la formula del prestito, ma non sono gli unici profili che aggradano Pioli.

Lazio, Sarri vuole Callejon anche in biancoceleste

Non solo il Milan pensa ai rinforzi. Anche la Lazio sta infatti cercando alcuni profili che potrebbero soddisfare le richieste di Sarri. Primo fra tutti, dopo il rinnovo di Radu, Lucas Torreira, vecchia fiamma del Torino, che però preferì altri palcoscenici rispetto a quello granata. L’ex Samp avrebbe però cambiato idea su un ritorno in Serie A, scegliendo i biancocelesti come sua prossima eventuale destinazione. Ci sarebbe già il ‘sì’ del giocatore, ma manca un accordo concreto con l’Arsenal. Nell’attesa di chiudere, nella lista di Sarri si sarebbe aggiunto Callejon, attualmente alla Fiorentina ma già con lui al Napoli. L’agente dello spagnolo avrebbe però negato qualsiasi contatto con i capitolini. Piace anche Orsolini del Bologna, corteggiato però anche da altri club, così come il difensore dell’Hellas Verona Matteo Lovato. Su di lui anche Atalanta e Napoli, che potrebbero soffiarlo ai biancocelesti.

Serie A, le trattative delle altre squadre

Se la rosa della Lazio resta quindi ancora un cantiere aperto, la Dea prova a smuovere qualcosa. Oltre al difensore del Verona, Gasperini avrebbe individuato tra i profili ideali per il suo gioco, Giuseppe Pezzella del Parma. La formula proposta dai bergamaschi è quella del prestito con diritto di riscatto, ma i crociati ad ora prendono tempo. Continuano poi i corteggiamenti dell’Atalanta per il centrale del Lille Botman, che avrebbe acconsentito al trasferimento. I francesi vogliono però 20 milioni di euro, cifra molto alta rispetto a quelle che di solito vengono associate alla Dea. Sul frotne di Genova invece, Audero potrebbe lasciare la Samp, che ha visto in Mirante, in uscita dalla Roma, il sostituto perfetto. Il Genoa invece, prosegue gli intrecci con la Juve, che hanno caratterizzato il mercato degli ultimi anni. L’ultimo giovane che può approdare al Grifone è Frabotta, con la formula del rpestito con diritto di riscatto. Pellegrini può così tornare in bianconero.