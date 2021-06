Calciomercato / Il Toro continua a trattare con il Crotone per Messias, nuovo incontro tra le due parti in settimana

A pochi giorni di distanza dall’inizio del calciomercato in casa Toro uno dei nomi più caldi è quello di Junior Messias. Il fantasista del Crotone piace molto al responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati che in settimana ha fissato un nuovo summit con la società calabrese per portare avanti la trattativa. Il Toro dovrà accelerare perché una delle prime richieste fatte da Ivan Juric al suo arrivo all’ombra della Mole è stata quella di avere una rosa già completa per il ritiro, per poter trasmettere ai suoi nuovi giocatori la sua filosofia di calcio e i suoi principi tattici. Messias è un profilo gradito al tecnico croato che ha già dato l’ok per continuare sulla pista che porta all’attaccante brasiliano.

Nuovo incontro per avvicinare le parti

Il prossimo incontro tra il dt Vagnati e il ds del Crotone Beppe Ursino servirà ad avvicinare le parti, che al momento sono distanti. Nella scorsa settimana tra i due dirigenti ci sono stati solo contatti telefonici, nessun faccia a faccia per continuare a parlare di Messias. La questione è strettamente legata a una questione economica, con il club granata che non ha ancora messo sul tavolo una cifra che potesse convincere il club calabrese a far partire il giocatore brasiliano. Intanto nei giorni scorsi gli agenti del giocatore erano a Roma per seguire da vicino gli Europei. La situazione di stallo potrebbe venir sbloccata in questa settimana anche perché l’inizio della prossima stagione è sempre più vicino e i granata non sono ancora riusciti a chiudere nessun colpo.

Folta concorrenza per Messias

A mettere ancora più pressione al Toro è il fatto che ci sono diverse squadre che vogliono Messias. Nei giorni scorsi Fiorentina e Genoa hanno cercato di sondare la situazione attorno al brasiliano è anche l’Atalanta ha preso informazioni sul giocatore rossoblù. Messias arriva anche da un’ottima stagione al Crotone e il ds del club calabrese Beppe Ursino aveva già dichiarato che Messias verrà ceduto e non giocherà con la squadra rossoblù in serie B. Questa settimana potrebbe rivelarsi fondamentale anche perché le altre squadre interessate a Messias non staranno di certo a guardare. Potrebbero mettere nei guai il Toro che vede nell’attaccante brasiliano la scelta principale per andare a rinforzare la trequarti.