Calciomercato Torino / Mohamed Fares per caratteristiche sarebbe il rinforzo ideale per il 3-4-2-1 di Ivan Juric

Nicola Murru ha già fatto ritorno alla Sampdoria, Ola Aina e Ricardo Rodriguez sono sul mercato e Cristian Ansaldi non ha ancora rinnovata il contratto (anche se le firme dovrebbero arrivare a breve): al Torino servirà quindi un altro terzino sinistro per il 3-4-2-1 di Ivan Juric, un giocatore di spinta, bravo in fase offensiva, ma che sappia fare anche cavarsela in fase difensiva. Per questo ruolo nella lista del dt Davide Vagnati c’è anche il nome di Mohamed Fares, un suo vecchio pupillo che nell’estate del 2018 aveva portato alla Spal dal Verona. Proprio a Ferrara l’algerino aveva vissuto le sue migliori stagioni (nonostante un grave infortunio al ginocchi) che gli sono valse la chiamata dalla Lazio.

Calciomercato Torino: Fares in uscita dalla Lazio

A Roma, però, Fares non ha brillato e ora con l’arrivo di Maurizio Sarri e il passaggio dal 3-5-2 di Simone Inzaghi al 4-3-3 del tecnico toscano il terzino algerino sembra destinato all’addio. Il nuovo allenatore della Lazio non sembra particolarmente entusiasta dell’idea di puntare su Fares come quarto di difesa, questo ha portato Vagnati a effettuare i primi sondaggi per capire se ci sono i margini per un’eventuale trattativa. Trattativa che non sarà però semplice avviare e portare termine per via dei rapporti pessimi tra Urbano Cairo e Claudio Lotito.

Torino-Lazio, i rapporti tra Cairo e Lotito complicano la trattativa

Tra il “caso tamponi” della partita di andata tra Torino-Lazio, i rinvii e gli infiniti ricorsi presentati del club biancocelste per non giocare la partita di ritorno e la lite in tribuna all’Olimpico tra i due presidenti, dopo lo 0-0 che ha permesso ai granata di ottenere l’aritmetica salvezza, Lotito non ha certo intenzione di portare avanti un’estenuante trattativa proprio con Cairo. Gli affari sono però affari, per questo motivo la Lazio non chiuderà comunque la porta al Torino, soprattutto se per Fares non dovessero presentarsi altre serie precedenti. Molto difficile quindi che le richieste di informazioni avanzate da Vagnati negli scorsi giorni possano tramutarsi in una vera trattativa in tempi brevi, anche perché prima di prendere un nuovo terzino il dt granata dovrà riuscire a vendere Rodriguez e Aina.