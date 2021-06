Calciomercato Torino / L’anno scorso, Vagnati fece un disastro anche nelle cessioni e Cairo non la prese bene. Da Sirigu a Belotti, quanti casi da gestire!

Con Aina e Meité non gli è andata bene. Davide Vagnati ha solo sognato di presentarsi dal suo presidente Urbano Cairo con più di 20 milioni in mano, quelli che il Toro avrebbe incassato solo se Fulham e Milan avessero deciso di far valere le opzioni per il riscatto dei due calciatori. Invece nisba. Nkoulou lo ha perso a zero, ma il club già si era messo il cuore in pace da tempo. Ora però il direttore dell’area tecnica deve dimostrare di saper vendere. Perché? Per necessità, innanzitutto: senza le cessioni, il Toro avrà molte meno risorse da allocare al mercato in entrata. E questa non è una notizia.

L’anno scorso i dubbi di Cairo sorsero dopo le mancate cessioni

Ma anche perché, nello scorso calciomercato estivo, fu proprio l’incapacità di vendere (i casi più spinosi di allora sono noti: da Sirigu a Lyanco, Izzo e Nkoulou) a far storcere il naso a Cairo. Il patron fu deluso dai pochi movimenti in uscita ancor prima che dalle (fallimentari) trattative in entrata. Con il naufragio di Giampaolo, Cairo mise in discussione anche Vagnati, e tra le motivazioni figurava proprio la mala gestione delle cessioni. Il diesse si salvò riuscendo a piazzare qualche esubero a gennaio, ma solo in prestito.

Sirigu e Belotti i casi dell’estate: Vagnati e Cairo devono scegliere

Insomma, per dare un segnale alla proprietà, adesso Vagnati deve vendere bene. Così porterà beneficio alle casse del club, ma soprattutto riuscirà a rinnovare la rosa. E il Toro ne ha bisogno, dopo due stagioni di disastri che hanno visto protagonisti quasi gli stessi giocatori. Innanzitutto è da piazzare chi è ai margini dal progetto – come Lyanco -, poi servirà trovare una volta per tutte una soluzione per Sirigu, che già un anno fa sembrava destinato a partire ma poi non si è trovata la quadra. E poi ci sarà da risolvere il caso dell’estate: se Belotti resterà, occorrerà trovare l’accordo per il rinnovo (evitando così l’addio a zero nel 2022), altrimenti il Gallo andrà ceduto senza ridimensionare di troppo la valutazione del club (30 milioni). Questi sono solo i nomi di punta. La prova di Vagnati è anche sugli addii, che dovranno essere ponderati, consistenti e remunerativi. Guai, a ripetere gli errori del passato.