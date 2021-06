Calciomercato Torino / Non è stato riscattato dal Milan, ora Cairo e Vagnati cercano di piazzare altrove Meité: venderlo bene è cruciale

Tutti sono utili, qualcuno invece è indispensabile. Solo che nel mercato questo mantra inverte o quasi i suoi soggetti: Soualiho Meité indispensabile non lo è mai stato, nelle ultime due stagioni passate soprattutto al Torino e poi in prestito al Milan. Ora diventa invece indispensabile cederlo, e farlo bene. Cairo e Vagnati stanno pensando, in questi giorni, più a come autofinanziare il mercato che ad acquistare. E’ una priorità, per forza, perché senza le cessioni più di un Messias non si potrà ottenere. Il centrocampista è tra gli esuberi quello che può avere più offerte, ma soprattutto quello da cui i granata potranno incassare di più (diverso il caso di Aina, ne parlavamo su queste pagine).

Il Milan non lo riscatta. E il Toro…

Inutile nasconderlo, il mancato riscatto da parte del Milan ha inceppato le aspettative della dirigenza granata, che sperava negli 8 milioni pattuiti a gennaio con i rossoneri per dare subito un’accelerata alle trattative in entrata. Così non è stato, ora tocca trovare subito una soluzione, per non trascinare il problema più del dovuto. Meité non rientra più nei piani del Torino, che per questo sta sondando il mercato in Italia e soprattutto all’estero per trovare un accordo che porti in cassa una manciata di milioni più vicina ai 10 che ai 5.