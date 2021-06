Calciomercato Torino / Bremer aspira alla Champions League, Cairo non vuole privarsene in estate: e per il futuro…

Più di tutto è quel “sarò sempre grato al Torino” a spaventare il club di Urbano Cairo. Nell’intervista a ESPN Brasile, Gleison Bremer l’ha messo in fondo a una frase in cui confessava di meditare il grande salto, di ambire a giocare la Champions League. Come dargli torto, d’altronde il difensore classe 1997 ha appena finito la migliore stagione in granata, resa ancor più sorprendente proprio dai risultati deludenti di quasi tutti gli altri calciatori in rosa. Per questo, già ora, qualche interesse l’ha suscitato in altre società: “Ma per il momento non c’è nulla di concreto, mi trovo bene al Toro”, ha chiosato il ragazzo nella succitata intervista.

Il Torino vuole trattenerlo: ma c’è da affrontare la questione del contratto

Già, e il Toro? Oltre alla presa di coscienza di non avere, al momento, alcun elemento di attrazione per ambire a trattenere a lungo i giovani in forte crescita come Bremer, i granata hanno comunque l’intenzione di fare del brasiliano un pilastro del primo undici di Juric. Per questo, il piano è di respingere le proposte, se non irrinunciabili, provando dunque a ripartire da lui anche nella prossima stagione.

Il problema è che il contratto del centrale scadrà nel giugno 2023. Il rischio, se non si procederà al rinnovo con adeguamento, è di posticipare all’estate 2022 l’interrogativo riguardo al futuro. Tra un anno, Bremer si ritroverebbe nella condizione di Belotti: un big con un solo anno di contratto e dunque più difficile da vendere a cifre elevate. Per evitare problemi occorrerebbe giocare d’anticipo. Ma tra via Arcivescovado e Milano – dove hanno sede gli uffici di Cairo – non si registrano, per ora, movimenti.