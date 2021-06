Calciomercato Torino / Chiquinho è un trequartista classe 1995, da due stagioni milita nel Benfica con cui ha un contratto fino al 2024

Nella giornata di ieri dal Portogallo è rimbalzata la notizia di una trattativa tra il Torino e il Benfica per Chiquinho e, stando a quanto riportato dal quotidiano O Jogo, la società granata avrebbe inoltre già presentato un’offerta da 10 milioni di euro per il cartellino del trequartista: la trattativa sarebbe quindi in fase avanzata. Secondo quanto abbiamo raccolto, invece, l’affare non sarebbe però ancora entrato nel vivo, anche se dei contatti per il calciatore portoghese ci sarebbero stati.

Calciomercato Torino: Chiquinho proposto da Mendes

Il procuratore di Chiquinho è Jorge Mendes, lo stesso agente di Cristiano Ronaldo e di quasi tutti i più importanti calciatori lusitani (ma non solo, tra i suoi assistiti ci sono anche calciatori del calibro di Angel Di Maria e James Rodriguez): Mendes starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento di Chiquinho, che nell’ultima stagione al Benfica non ha quasi mai trovato un posto nell’undici titolare e ha iniziato a sondare il terreno in giro per l’Europa: tra le squadre a cui ha proposto il giocatore c’è appunto anche il Torino.

Calciomercato Torino: obiettivo trequartista

Il dt Davide Vagnati da settimane è al lavoro per portare alla corte di Ivan Juric trequartisti per il 3-4-2-1: Junior Messias è la prima scelta, ma sono stati effettuati dei sondaggi e abbozzate delle trattativa anche per Franco Vazquez e Riccardo Orsolini. Ora sta valutando anche l’ipotesi Chiquinho, giocatore molto versatile ma che si esprime al meglio proprio nel ruolo di trequartista dietro alle punte e che nel corso della sua carriera ha dimostrato anche un buon feeling con il gol, quando è stato impiegato con regolarità. Sembra però difficile che il Torino possa decidere di spendere 10 milioni di euro per un calciatore classe 1995 che nell’ultima stagione ha faticato a trovare spazio al Benfica: se l’affare si farà, sarà molto probabilmente a cifre inferiori.