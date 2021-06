Calciomercato Torino / Cosa è successo negli ultimi giorni nella trattativa per Messias: pochi contatti, parti ancora lontane

Ora la concorrenza fa paura al Toro, che su Junior Messias è a un passo dal perdere la prima fila. Ve lo raccontavamo lunedì: il rischio era che la rosa di squadre interessate al fantasista del Crotone si ampliasse, ma che soprattutto ai primi sondaggi seguissero contatti più approfonditi. In questi giorni, tra il Torino e la Calabria si è affievolito il fervore della settimana passata: in compenso l’Atalanta ha preso informazioni, Napoli, Fiorentina e Genoa sono tornate a farsi vive con i pitagorici. Un bel guaio, per quello che ad oggi resta il principale obiettivo per la nuova trequarti di Juric.

Il punto sulla trattativa con il Crotone

La situazione è questa. Torino e Crotone sono lontane, al momento. Già dopo l’incontro tra Vagnati e Ursino – il ds dei rossoblu – di una settimana fa era emersa la distanza: non si è colmata, per ora. La questione è economica, innanzitutto. Ma non solo. La sostanza è che il Toro ancora non ha presentato l’offerta in grado di convincere, in un sol colpo, il club e Messias.

La settimana è scivolata via tra qualche contatto telefonico e poco altro. Non c’è stato alcun faccia a faccia tra il ds Vagnati e l’omologo Ursino: più probabile che i due si vedano dopo il weekend. Frattanto gli agenti del calciatore sono a Roma per l’Europeo, e questo è un altro elemento utile per comprendere la situazione di stallo. Per sbloccarla, il Toro dovrà alzare la posta: e ogni momento è utile. Più si aspetta, invece, e più le concorrenti si faranno agguerrite.