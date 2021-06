Calciomercato Torino / Granata in prima fila per Messias, ma Vagnati e Cairo devono trovare una quadra con il Crotone

Fare presto, perché la lista delle priorità è lunga e partire con una prima sicurezza a Ivan Juric non dispiacerebbe affatto. Così il Torino inizia una settimana cruciale: lo sarà, innanzitutto, per capire se le distanze venute a galla nella trattativa per Junior Messias sono colmabili, e in quale tempo. Dopo l’incontro andato in scena a Milano giovedì scorso tra Vagnati e il direttore sportivo del Crotone, più che l’ottimismo serpeggia la voglia di accelerare e tenere distante così la concorrenza, che ad oggi è lontana ma domani chissà, potrebbe anche farsi sotto con più convinzione e scippare ai granata quello che è al momento il principale obiettivo del calciomercato.

Messias, tra Torino e Crotone c’è distanza

Le parti continueranno ad aggiornarsi. Gli ultimi contatti tra il Torino e i pitagorici hanno sì evidenziato la mancanza di un accordo economico, ma hanno anche dimostrato ai due club che i margini per una trattativa serrata ci sono tutti. Basta – ma non è poco – colmare quel buco tra la valutazione dei rossoblu, superiore ai 10 milioni, e l’offerta del club di Cairo, che ha provato ad abbassare la parte cash proponendo una contropartita (Djidji, che proprio da Crotone è tornato dopo il prestito), subito ricevendo il niet di Ursino.

Il Toro deve evitare un’asta

Il Crotone vuole monetizzare al massimo dalla cessione di uno dei suoi pezzi pregiati: ai calabresi servono subito i fondi necessari per allestire una rosa adeguata, dopo la retrocessione. Per questo il Toro deve guardarsi dalla concorrenza, i famosi “sette club” (parole di Ursino) che seguono Messias. Il club di Vrenna non guarderà in faccia a nessuno: darà il calciatore al migliore offerente. Così Vagnati e Cairo si trovano costretti ad accelerare: sarà una settimana cruciale, soprattutto per questo.