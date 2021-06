All’Atalanta piace Demiral per la difesa, mentre segue diverse piste per rinforzare l’attacco e pensa a Palacio

Le squadre di Serie A continuano a lavorare sul mercato. Una delle squadre più attive in questo momento è sicuramente l’Atalanta. Il club neroazzurro vorrebbe portare a Bergamo Merih Demiral. Il club bergamasco sta sondando il terreno e ha chiesto informazioni sul giocatore. Il difensore attualmente in forza alla Juventus non ha ancora deciso il suo futuro, deve valutare con molta attenzione se restare in bianconero nonostante la concorrenza o lasciare la Juve. Il più grande problema per l’Atlanta è l’alto ingaggio percepito dal difensore turco. Per il momento per la società bergamasca Demiral è più un sogno che una pista concreta. Intanto l’Atalanta è alla ricerca anche di un profilo per rinforzare il reparto offensivo. Un giocatore a cui si sta pensando è Junior Messias, sul quale c’è una folta concorrenza, con l’interesse da parte di diverse squadre tra cui il Toro. Un’altra idea potrebbe essere Rodrigo Palacio. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto con il Bologna ed è seguito anche dal Monza in serie B.

Milan: prosegue la trattativa che porta a Giroud

Anche il Milan sta lavorando per un attaccante, più precisamente per Oliver Giroud. Una pista calda già da diverse settimane. Il club rossonero punta a chiudere per l’attaccante francese entro le prossime 48 ore, con Giroud che dovrà risolvere il rapporto con il Chelsea, club con il quale il giocatore ex Montpellier ha da poco vinto la Champions League. Il Milan in attesa delle scelte del club londinese e di Giroud ha messo sul tavolo, sfruttando anche il Decreto Crescita, una proposta di un contratto biennale a 5 milioni lordi all’anno. Il club rossonero rimane fiducioso ma se dovesse sfumare la trattativa per l’attaccante francese il Milan potrebbe virare su Edin Dzeko. Intanto la società milanese è molto vicina a chiudere il riscatto di Tonali dal Brescia.

Il Cagliari mette gli occhi su Bonifazi

Bonifazi è seguito dal Cagliari. Il difensore ex Toro potrebbe quindi tornare a lavorare con Leonardo Semplici, dopo aver già lavorato con lui alla Spal. Il difensore bianconero infatti è in prestito all’Udinese dal club di Ferrara. La società friulana potrebbe però esercitare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni, con la possibilità di girare poi il giocatore al Watford. L’Udinese nel frattempo ha già messo le mani avanti sondando già le piste per un eventuale sostituto, il nome in cima alla lista è quello di Luca Ceppitelli del Cagliari. Il difensore centrale umbro potrebbe però rinnovare con il club sardo e rimanere in rossoblù. Già nelle prossime ore è previsto un incontro tra il ds del Cagliari Stefano Capozucca e l’agente di Ceppitelli per discutere e decidere il futuro del giocatore.