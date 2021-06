Calciomercato Torino / La trattativa tra i granata ed il Bologna per Orsolini è bloccata dal mancato accordo per Lyanco

Il raduno che darà il via alla stagione del Torino si avvicina e sul mercato non sono ancora stati fatti passi concreti. Juric, ha però chiesto espressamente di avere le pedine più importanti entro l’inizio del ritiro e rischia così di non essere accontentato. Il Toro vuole perciò chiudere in fretta qualche colpo per evitarlo. Tra i nomi accostati maggiormente al club granata, figura quello di Riccardo Orsolini, una delle alternative per rinforzare il reparto offensivo granata. La trattativa sta attraversando una fase di stallo.

Toro, Lyanco al Bologna può ritrovare Mihajlovic

I granata stanno infatti trattando anche per Lyanco con il Bologna. Il brasiliano non ha reso quanto sperato sotto la Mole, finendo in fretta ai margini. Ha però mercato ed il Toro vuole provare a trovargli una destinazione che accontenti tutte le parti tirate in causa. Tra queste il Bologna di Mihajlovic, tecnico che lo ha lanciato, portandolo poi con sè in Emilia-Romagna dopo l’addio ai granata e che ha continuato a monitorarlo nel tempo. Cairo non ha intenzione di fare sconti e così fa anche il Bologna.

Toro, il Bologna fa muro sul prezzo di Orsolini

Tirare troppo la corda porta solamente svantaggi, ma nessuno dei due club è intenzionato ad allentare la presa. Orsolini costa più degli altri profili messi in lizza da Juric ed il Toro farebbe un investimento di questo tipo se arrivasse a titolo definitivo, per ammortizzare i costi nel tempo. Il Bologna dal canto suo, non vuole ridurre il prezzo dell’ala rossoblu, dato l’interessamento di diversi club e soprattutto non dopo le cifre imposte dal Toro per Lyanco. Ad ora quindi c’è ancor amolto di cui discutere su entrambi i fronti.