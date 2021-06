Calciomercato Torino / Berisha ipotesi low cost per la porta, la Spal apre alla cessione dell’estremo difensore

A Samir Ujkani non è stato rinnovato il contratto e Salvatore Sirigu è ormai prossimo all’addio: quando l’avventura dell’Italia all’Europeo sarà terminata, l’estremo difensore sardo valuterà con calma le varie offerte e deciderà dove andare. Improbabile che si ripeta quanto accaduto un anno fa, quando all’ultimo momento era stata messa una toppa al suo rapporto con la società ed era rimasto. Al Torino serve dunque almeno un altro portiere ma Davide Vagnati e Urbano Cairo sembrano riporre una grande fiducia nella crescita di Vanja Milinkovic-Savic, per questo motivo è alla ricerca di un estremo difensore a buon mercato, che non necessiti di una grande sforzo economico per acquistarlo. Tra i profili seguiti c’è anche quello di Etrit Berisha, numero 1 della Spal che era stato portato a Ferrara proprio da Vagnati.

Calciomercato Torino: Berisha pronto a lasciare la Spal

Un’apertura al trasferimento di Berisha dalla Spal al Torino è arrivata direttamente dal presidente del club biancazzurro, Walter Mattioli. “Sicuramente qualche pezzo da novanta ci saluterà, come Berisha, Valoti e forse Vicari” ha dichiarato. “Berisha vorrebbe tornare a giocare in serie A” ha poi aggiunto, riducendo quindi la rosa delle possibili destinazione dell’estremo difensore albanese alle squadre del massimo campionato: tra queste non sono però molte quelle interessate all’ex atalantino e la pista Torino sembra essere una di quelle maggiormente percorribili, considerato anche che il giocatore può contare sulla stima di Vagnati. Prima di prendere una decisione definitiva sul nuovo portiere da portare alla corte di Ivan Juric, il dt e il presidente granata vogliono però valutare tutte le opzioni: Berisha al momento è solo una di queste.