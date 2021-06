Linetty dopo un campionato deludente potrebbe lasciare il Torino: c’è il Mainz, ma i granata devono rientrare dalla spesa

Karol Linetty dopo solo una stagione in granata potrebbe già lasciare il Toro. Il numero 77 granata era arrivato dietro richiesta esplicita da parte di Marco Giampaolo ma ha collezionato una stagione negativa all’ombra della Mole. Il centrocampista granata proverà a convincere il nuovo tecnico granata Ivan Juric a puntare su di lui per la prossima stagione, in un campionato in cui il Toro si dovrà rilanciare dopo due campionati nei quali Belotti e compagni si sono ritrovati a lottare per il mantenimento della categoria. Se non ci riuscirà il polacco saluterà il club granata. Per il momento nessuna società si è fatta avanti in maniera convinta per Linetty, complice una stagione in cui il polacco è stato senza dubbio tra i peggiori granata.

Sondaggi da parte del Mainz e del Friburgo per Linetty

Per Linetty fino ad oggi nessuna società ha portato sul tavolo del Toro offerte concrete, ma un paio di club tedeschi hanno iniziato a sondare il terreno per provare a strappare ai granata il centrocampista polacco. Tra i club che tengono sott’occhio Linetty si registra l’interesse da parte del Mainz e del Friburgo. A frenare le trattative è l‘alta cifra spesa dai granata nella scorsa estate per comprare il numero 77 del Toro che ci si auspicava potesse risolvere i grandi problemi che aveva il centrocampo granata, ma così non è stato. I granata per Linetty hanno sborsato alla Sampdoria 9,5 milioni di euro compresi di bonus. Per cedere il centrocampista polacco il Toro vorrebbe rientrare della cifra spesa per strappare il numero 77 granata ai blucerchiati. Una missione molto complicata per il dt granata Davide Vagnati.

Linetty alle 18 impegnato con la Polonia a Euro 2020

Intanto Linetty e la sua Polonia questa sera affronteranno la Svezia alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, partita con calcio d’inizio fissato alle 18. Partita valida per il terzo turno del girone E di Euro 2020. Una sfida fondamentale per la squadra del CT Paulo Sousa per cercare di qualificarsi agli ottavi. Linetty dopo aver trovato la via del gol contro la Slovacchia non è partito tra gli undici titolari nella sfida contro la Spagna trovando spazio solo nei minuti finali del match. Anche questa sera il numero 77 granata dovrebbe partire dalla panchina, ma non è da escludersi un suo possibile ingresso in campo a gara in corso per cercare di strappare il pass che porta agli ottavi. Sicuramente Linetty sgomiterà per cercare di fare ingresso in campo, anche perché deve convincere Juric a trattenerlo al Toro.