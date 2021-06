Calciomercato Torino / Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha parlato della possibile cessione di Junior Messias

Il Crotone non ha fretta di vendere Junior Messias: un messaggio, questo, che la società calabrese ha recapitato al Torino e alle altre società interessate al brasiliano e che ora il presidente Gianni Vrenna ha ribadito anche in un’intervista al Corriere dello Sport. “Sia per Messias che per Simy abbiamo imbastito diverse trattative, su entrambi ci sono dei club italiani molto importanti, di primo livello. Ma penso che faremo prima qualcosa in entrata, non possiamo restare ancorati a questi due nomi” ha spiegato il massimo dirigente del club rossoblù.

Calciomercato Torino: per Messias, Juric ha fretta

Il Crotone non solo vuole garantirsi i sostituti di Simy e di Messias prima di cederli, ma l’obiettivo del club calabrese è quello di prendere tempo con la speranza che per suoi due gioielli possono partire una vera e propria asta tra le varie società interessate. Per questo motivo, al momento, il presidente Vrenna ha congelato ogni decisione, pur continuando a mantener vivi i contatti con il Torino e le altre squadre interessate ai due giocatori. A differenza del Crotone, però, Ivan Juric ha fretta di poter avere a disposizione nuovi giocatori per il suo 3-4-2-1 e per iniziare a lavorare con loro sin dal primo giorno di ritiro.