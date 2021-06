Calciomercato Torino / Non solo Gunter, dell’Hellas piace anche Pawel Dawidowicz: un altro centrale nel mirino di Juric

Non è un mistero: Ivan Juric ha chiesto al Torino di puntare, almeno in difesa, su un calciatore che già conosca i suoi dettami, che possa così dare sicurezza a un reparto orfano di Nkoulou e fare da guida ai compagni già durante i primi giorni del ritiro. Cairo e Vagnati hanno bussato alla porta dell’Hellas Verona cercando Koray Gunter, ma non solo. Nel mirino dei vertici granata è finito pure Pawel Dawidowicz. E’ un centrale di nazionalità polacca, classe 1995, che ha fatto parte della (non fortunata) spedizione della Nazionale di Paulo Sousa agli Europei 2021.

Quel rinnovo che ha alzato il prezzo

Il Torino ha effettuato, per ora, solo un sondaggio. Ovvero un contatto informale per valutare costi e fattibilità dell’operazione. Dawidowicz è stato titolare in ventidue partite dell’ultima Serie A, con Juric in panchina. Fino a maggio aveva un contratto in scadenza nel 2022, che avrebbe messo in una posizione di favore gli eventuali acquirenti. Per tutelarsi, il club di patron Setti glielo ha rinnovato fino al 2024 con opzione per un altro anno. Tradotto: chiunque vorrà arrivare ad un accordo per Dawidowicz dovrà arrivare con un’offerta convincente dal punto di vista economico. Anche per questo motivo, al momento, la pista è poco battuta dal Toro, sebbene esista un interesse.