Calciomercato Serie A, Cagliari su Naingollan. Il Milan chiude per Tonali

Il calciomercato di Serie A / Il Cagliari ci riprova per Nainggolan il Benevento ha trovato l’accordo per Caprari con la Sampdoria

Finalmente il Milan può chiudere il capitolo Ibrahimovic. Dopo un tira e molla che è sembrato infinito, questa mattina il fuoriclasse rossonero ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2021 per un ingaggio da 7 milioni di euro. Intanto, i rossoneri hanno chiuso anche per Sandro Tonali. L’accordo con il Brescia prevede un prestito da 10 milioni più un diritto di riscatto fissato a 15. In aggiunta, poi, sono previsti anche 10 milioni di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi e al numero di presenze.

Lazio, rinnovo per Immobile. Muriqi per l’attacco

Se il Milan può festeggiare il rinnovo di Ibrahimovic, la Lazio può festeggiare quello di Ciro Immobile che si è legato ai biancocelesti fino al 2025. Stipendio? 4 milioni di euro più bonus a stagione. Ma per l’attacco la Lazio non ha ancora finito. I biancocelesti, infatti, hanno messo gli occhi su Vedat Muriqi del Fenerbahce con cui la trattativa sembra essere già ben avviata. A dividere le società ci sarebbe una piccola differenza economica che, tuttavia, non dovrebbe rappresentare un ostacolo eccessivamente complesso da superare.

Sull’altra sponda del Tevere, invece, la Roma sta lavorando soprattutto in uscita. I giallorossi, infatti, hanno trovato l’accordo per la cessione di Schick al Bayer Leverkusen. Dalla cessione la Roma incasserà circa 29 milioni compresi i bonus più una percentuale su un’eventuale futura rivendita del giocatore.

Serie A, nuova offerta del Cagliari per Nainggolan

Dopo una stagione in prestito ai rossobù, per Nainggolan potrebbero riaprirsi nuovamente le porte del Cagliari che ha già presentato all’Inter una prima proposta. In attesa di un responso dai neroazzurri il giocatore rientrerà a Milano in attesa di ulteriori sviluppi. A centrocampo, invece, il Cagliari si prepara ad accogliere il romeno Razvan Marin, primo colpo di questa stagione. Sul fronte uscite, il Cagliari non considera più incedibile Pavoletti che fa gola al Genoa. In alternativa, i liguri stanno anche sondando con il Napoli il terreno per Llorente.

Intanto, il Benevento continua la sua marcia di rafforzamento per affrontare il campionato di Serie A: dopo aver chiuso per Lapadula del Genoa, infatti, ha trovato anche l’accordo con la Sampdoria per Caprari. I liguri, dal canto loro, devono risolvere la questione legata a Ramirez. La Sampdoria vorrebbe prolungare il contratto ma a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle proposte dall‘Al Shabab di Riad: 3,2 milioni netti a stagione.