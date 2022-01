Le dichiarazioni del presidente del Cagliari Tommaso Giulini sul calciomercato con focus su Baselli e Nandez

Proseguono i giri di valzer prima della chiusura ufficiale della sessione di mercato invernale. Tra i club che ancora stanno lavorando alle entrate e le uscite ci sono Torino e Cagliari. Più di un affare in ballo tra i due club. A far eil punto della situazione ci ha pensato il presidente rossoblù Tommaso Giulini al termine di un’assemblea di Lega: “La telenovela di Nandez va avanti da diverse sessioni di mercato. È stato l’investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli Lui per noi è molto importante per la lotta salvezza. Resta complicato a tre giorni dalla fine, offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute. Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento. Andrebbe sostituito in modo adeguato e non c’è tempo“.

Giulini su Baselli: “Lo stavamo semguendo da un po'”

Sempre su Nandez: “L’eventuale influenza della denuncia? Non credo possa influire. Non si capisce bene da quale delle due parti sia arrivata la denuncia. Sembra lui debba rilasciare delle dichiarazioni ma nulla più, non c’è un mandato d’arresto come invece la descrivono sui social soprattutto in Uruguay“.

Il presidente del Cagliari ha poi parlato anche di Baselli, in dirittura d’arrivo alla corte di Mazzarri: “Sono molto contento del suo arrivo, lo stavamo seguendo da un po’. Ha fatto molto bene con Mazzarri a Torino, sono sicuro che potrà darci una mano da qui a fine stagione per raggiungere il nostro obiettivo“.