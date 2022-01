Calciomercato Torino / Verdi sempre più vicino alla firma con la Salernitana: mancano solo i dettagli sul prestito

Fumata bianca in dirittura d’arrivo per Verdi alla Salernitata. Come confermato dalla fidanzata sui social questa mattina, l’attaccante del Toro si trova a Salerno per definire gli ultimi dettagli prima delle visite mediche e la firma che lo legherà all’altro club granata di Serie A fino a giugno. Il suo approdo avverrà con la formula del prestito, approvata da tutte le parti tirate in causa. Verdi resta infatti legato al Torino fino al 2023 e la salvezza dei campani potrebbe incidere su un’eventuale sua permanenza. L’ala granata si è comunque detta disponibile a lasciare la Mole, secondo quanto confermato dal nuovo ds della Salernitana Walter Sabatini: “Verdi è un giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vedremo se riusciremo a prenderlo“, queste le sue parole.