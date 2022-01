Simone Verdi è uno dei calciatori granata – l’altro è Izzo – sul taccuino di Sabatini per la Salernitana: la fidanzata pubblica una foto in Campania

Un indizio social che sembra lasciare pochi dubbi. Dopo le voci degli ultimo giorni circa un interesse della Salernitana per Simone Verdi, ecco la foto pubblicata poco fa dalla fidanzata del calciatore nelle storie di Instagram. Uno scatto – in cui è stato taggato anche il calciatore – dall’aeroporto di Napoli Capodichino, dove i due sono arrivati poco fa, molto probabilmente per raggiungere Salerno. C’è un profondo legame tra la coppia e la città di Napoli, dove i due hanno vissuto quando Verdi indossava la maglia dei partenopei, ma sembra più probabile che invece la destinazione finale sia Salerno.