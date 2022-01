Prime parole da giocatore del Cagliari per Daniele Baselli, in Sardegna per le visite mediche prima dell’ufficialità

Daniele Baselli è arrivato questa mattina all’aeroporto di Cagliari per le visite mediche di rito, quelle che precederanno l’annuncio. Intercettato al suo arrivo ha detto: “Sono molto carico per questa nuova avventura. Conosco molto bene Mazzarri ma ancora non ho sentito nessuno, avremo modo di parlare. Come sto? Fisicamente sto bene e sono pronto a mettermi a disposizione. La squadra? È un Cagliari che sta reagendo bene e ci sono i propositi per centrare il risultato che tutti sappiamo”. Questa mattina la moglie del calciatore aveva pubblicato su Instagram uno scatto in cui si vedeva il marito per le strade di Torino con una valigia e le figlie al seguito.