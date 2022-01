Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Torino: è arrivata l’ufficialità del prestito con diritto di riscatto

È arrivata l’ufficialità: Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Torino. L’attaccante classe 2001 ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà al club granata. Pellegri arriva in granata dal Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Il centravanti genovese nel girone d’andata ha indossato la maglia del Milan, con la quale ha esordito il 22 settembre scorso e con la quale ha collezionato 6 presenze in campionato senza mai trovare la via del gol. Pellegri, che nella sua carriera ha riscontrato diversi problemi fisici, vuole assolutamente riscattarsi dimostrando tutto il suo valore con Juric. Il giocatore è pronto a mettersi a disposizione proprio del tecnico croato lavorando a stretto contatto anche con il papà che è il team manager del Toro.