Calciomercato Torino / Gli addii di verdi e Baselli lasciano spazio agli arrivi di Ricci e Seck a titolo definitivo sotto la Mole

Pochi giorni allo scadere alla sessione di mercato invernale ma il Torino non si ferma. Restano infatti ancora due i colpi in entrata sicuri per i granata. Si tratta di Samuele Ricci dell’Empoli e Demba Seck della Spal, che hanno già raggiunto un accordo per approdare alla corte di Juric. Prima di mandare i rispettivi affari in porto però, c’è dello spazio da liberare. Prossimi a lasciare la Mole ci sono infatti Baselli e Verdi, entrambi fuori dai giochi da tempo ed intenzionati a rilanciarsi altrove. Il primo ha già effettuato le visite mediche con il Cagliari mentre l’ex Bologna e Napoli è in procinto di accordarsi con la Salernitana.

Torino, le uscite: Baselli al Cagliari e Verdi alla Salernitana

L’ex Atalanta, impiegato in poche occasioni dal croato, ha trovato l’accordo con il Cagliari che acquisirà il cartellino a titolo definitivo. Si è già recato nel capoluogo sardo per le visite e la firma con i rossoblù. Seguito da tempo dal club di Giulini, si può ricongiungere a Mazzarri, tecnico che lo ha fatto spiccare maggiormente in granata e che può rilanciarlo nella sua lotta alla salvezza. Con lui, è partito anche Simone Verdi. Destinazione Salernitana in prestito per l’ex Bologna, che ha lasciato il club granata dopo tre stagioni.

Torino, le entrante in lizza: Ricci e Seck

I loro addii permettono ai granata di monetizzare, risparmiando sul fronte stipendi e potendo così concentrare l’attenzione sui giocatori in entrata. In lizza c’è ancora Ricci, centrocampista classe 2001 in forza all’Empoli di Andreazzoli. Il Toro ha già trovato l’accordo con i toscani, a cui vanno 8 milioni più 2 di bonus per le rpestazioni a titolo definitivo del giovane di prospettiva. Simile è la situazione di Demba Seck, alla Spal ma vicino all’approdo sotto la Mole. Niente prestito nemmeno per lui, che costerebbe ai granata intorno ai 4 milioni e che sarebbe un ottimo rinforzo per l’attacco.