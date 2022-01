Calciomercato Torino / Daniele Baselli è approdato ufficialmente alla corte rossoblù di Walter Mazzarri. Raggiunto l’accordo

Era nell’aria ma è adesso è arrivata l’ufficialità: Daniele Baselli è un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista granata si trasferisce a titolo definitivo. Il calciatore ieri mattina aveva raggiunto la nuova destinazione sottoponendosi alle visite mediche. Il comunicato: “Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Daniele Baselli per l’impegno profuso e per il contributo dato in questi sei anni e mezzo in granata”.